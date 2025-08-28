Юрий Каминский: «На месте СБР я бы начал проводить более агрессивную политику в отношении IBU. Раз вы так с нами, то и мы тоже»
Каминский отреагировал на решение IBU по нейтральным атлетам.
IBU исключил участие нейтральных спортсменов в квалификации Олимпиады-2026.
«На месте СБР я бы начал проводить более агрессивную политику в отношении IBU. Раз вы так с нами, то и мы тоже!
Для этого есть самые разные возможности. Например, надо активизировать международную лигу клубного биатлона, включиться в этот проект сумасшедшим образом, подключать всех спонсоров. А то нас бьют, издеваются, а мы никак не реагируем.
Кроме того, это нарушение олимпийских принципов. А значит, надо подавать жалобы в МОК, обращаться в суды. Чего мы боимся?» — сказал тренер сборной России Юрий Каминский.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
