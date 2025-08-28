  • Спортс
  • Журова о решении IBU по нейтральным атлетам: «Здесь чистая политика, русофобия и завуалированная недобросовестная конкуренция»
Журова о решении IBU по нейтральным атлетам: «Здесь чистая политика, русофобия и завуалированная недобросовестная конкуренция»

Журова считает, что решение IBU по нейтральным атлетам является русофобским.

IBU исключил участие нейтральных спортсменов в квалификации Олимпиады-2026.

«В моем понимании IBU поторопился, потому что заседание исполкома МОК еще не прошло. Может быть, там могут быть более хорошие решения в отношении наших спортсменов.

С другой стороны, IBU может сказать: «А что нам МОК? Мы своей жизнью живем, решения принимаем сами, как хотим!» Удивительно, что даже нейтральные спортсмены из России не смогут попасть на Олимпийские игры.
 
Это общественные организации, они могут принимать собственные решения. МОК может сказать, что хочет видеть российских биатлонистов на Олимпиаде, но IBU может сказать, что не видит их на Кубке мира. То есть, на Олимпиаду они могут ехать, но не могут на нее попасть. У федераций могут быть разные трактовки рекомендаций МОК.

Решения зависят от того, какие страны представляют руководители организаций. Если русофобы – мы понимаем, что это может затянуться и на десятилетия. Это не про спорт вообще! Здесь чистая политика, русофобия и завуалированная недобросовестная конкуренция», – заявила депутат Госдумы Светлана Журова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
