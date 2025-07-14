Биатлонист Сидоров о сборной России по футболу: «Их большой уровень заработка все также вызывает у меня непонимание»

Биатлонист Евгений Сидоров не понимает, почему футболисты так много зарабатывают.

– Все еще разочарован в футболе?

– Да, ничего не поменялось. Я, конечно, иногда смотрю футбол. Когда сборная России играет, сравниваю, как они играли тогда и сейчас. Видно, что другой уровень стал, начинаешь больше их уважать в плане игры.

Тем не менее их большой уровень заработка все также вызывает у меня непонимание. Почему именно в футболе столько денег, а в других видах спорта, в которых не меньше вкладываются, устают, зарплаты в разы ниже? – рассказал Евгений Сидоров .