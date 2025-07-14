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Евгений Сидоров: «Пока цель на сезон такова: готовимся к Олимпиаде. Дальше уже посмотрим, допустят нас или нет»

Евгений Сидоров сообщил, что надеется на допуск россиян к Олимпиаде-2026.

— В олимпийском сезоне у тебя одна цель — попасть на Игры-2026 в Италии. Ты искренне веришь в лучшее или это способ мотивировать себя?

— Были разговоры, что, может, нас допустят. Поэтому, конечно, я себя так мотивирую. Если допустят, то непонятно же, кто туда поедет, какая команда будет. Каждый может туда попасть. Пока цель на сезон такова: готовимся к Олимпиаде. Дальше уже посмотрим, допустят нас туда или нет.

— Ты любишь читать мотивационную литературу. Она как-то помогает на соревнованиях?

— Мы без международных стартов. Мотивации становится меньше. При этом видно, что очень сильно добавляют региональные спортсмены. Поэтому я мотивирую себя и чтением в том числе в надежде, что нас допустят. У меня не такой большой международный опыт, мне хочется показать себя там, – рассказал Евгений Сидоров.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
Евгений Сидоров
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logoОлимпиада-2026
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