  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Сидоров о хобби: «Когда у меня были первые машины и не было девушки, я мог целыми днями пропадать в гараже»
0

Сидоров о хобби: «Когда у меня были первые машины и не было девушки, я мог целыми днями пропадать в гараже»

Евгений Сидоров рассказал о своем хобби.

— Если делом жизни не был спорт, ты бы стал автомехаником, так как у тебя есть образование. Копаться в машинах — способ отвлечься?

— Это способ отвлечься, а также занять свое время. Когда у меня были первые машины и не было девушки, я мог целыми днями пропадать в гараже. Мне не хотелось лежать на диване и ничего не делать. Когда я возвращался домой, было облегчение от того, что я занимался каким-то делом. Это давало положительные эмоции.

— Открыть свою мастерскую в будущем — звучит как план?

— Да, у меня давно есть такой план. Просто пока не знаю, где я буду жить. Мы, может, с супругой переедем в другой город. Поэтому открытие будет там, где осядем. Просто не сейчас, так как на это нужно время. Бизнес — дело серьезное.

— Еще одним из твоих интересов является строительство. Расскажи поподробнее.

— Мой дядя ездил на подработки по строительству. И на некоторые выезды он брал маленького меня. Поэтому я с детства как-то это полюбил. Когда пожил в своем доме какое-то время, там же все нужно делать руками самому, понял, что нравится. И мне захотелось свой дом с нуля самому построить, чтобы потом вспоминать — я все сделал сам, – рассказал Евгений Сидоров.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
logoсборная России
Евгений Сидоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Сидоров: «Пока цель на сезон такова: готовимся к Олимпиаде. Дальше уже посмотрим, допустят нас или нет»
4вчера, 06:47
Бажин о сезоне: «Вся команда добавила в скорострельности. Наша группа выделялась»
49 июня, 08:28
Бажин о фразе «7-8 россиян могут спокойно бороться за топ-15 Кубка мира»: «Список даже больше. Про себя я тоже не забываю»
239 июня, 08:20
Главные новости
Губерниев о ситуации с патронами: «Если бы не было меня, никто бы не узнал, что у СБР есть трудности. Я – щука, а они – караси»
8вчера, 13:54
Пак о нехватке патронов у биатлонистов: «Почему все ориентируются на мнение Губерниева? Трудности есть из‑за санкций, мы их решаем»
15вчера, 12:53
Александр Пак: «Пока нет никакой информации, будут ли рассматривать вопрос допуска наших биатлонистов в ближайшее время»
вчера, 12:44
«Не будет такого, что приедем и будем проигрывать по пять минут. Думаю, начнется с 30 места». Резцова о возвращении российских биатлонистов на Кубок мира
2вчера, 09:29
Резцова об Олимпиаде-2026: «Я спортсмен, в политике ничего не понимаю и надеюсь, что нас допустят. Не вижу ничего страшного в нейтральном статусе»
12вчера, 09:24
Резцова о белорусах на российских стартах: «Если они победили, то почему за них мы получаем медали? Какой стимул тогда для победы? Нужно менять регламент»
1вчера, 09:18
Кристина Резцова: «Основная масса биатлонистов бегает за деньги – это нормально, сильная мотивация. Призовые в России сопоставимы с международными стартами»
вчера, 09:01
Резцова о российском биатлоне: «Нет роста, потому что нет конкуренции. Когда соревнуешься с сильнейшими, пытаешься до них дорасти»
3вчера, 08:51
Ишмуратова про ЧМ по водным видам: «Одни запреты. Туда не ходи, сюда не ходи, не говори и вообще забудь, что ты из России»
4вчера, 07:33
Биатлонист Сидоров о сборной России по футболу: «Их большой уровень заработка все также вызывает у меня непонимание»
47вчера, 06:54
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
910 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32