Сидоров о хобби: «Когда у меня были первые машины и не было девушки, я мог целыми днями пропадать в гараже»

Евгений Сидоров рассказал о своем хобби.

— Если делом жизни не был спорт, ты бы стал автомехаником, так как у тебя есть образование. Копаться в машинах — способ отвлечься?

— Это способ отвлечься, а также занять свое время. Когда у меня были первые машины и не было девушки, я мог целыми днями пропадать в гараже. Мне не хотелось лежать на диване и ничего не делать. Когда я возвращался домой, было облегчение от того, что я занимался каким-то делом. Это давало положительные эмоции.

— Открыть свою мастерскую в будущем — звучит как план?

— Да, у меня давно есть такой план. Просто пока не знаю, где я буду жить. Мы, может, с супругой переедем в другой город. Поэтому открытие будет там, где осядем. Просто не сейчас, так как на это нужно время. Бизнес — дело серьезное.

— Еще одним из твоих интересов является строительство. Расскажи поподробнее.

— Мой дядя ездил на подработки по строительству. И на некоторые выезды он брал маленького меня. Поэтому я с детства как-то это полюбил. Когда пожил в своем доме какое-то время, там же все нужно делать руками самому, понял, что нравится. И мне захотелось свой дом с нуля самому построить, чтобы потом вспоминать — я все сделал сам, – рассказал Евгений Сидоров .