4

Бажин о сезоне: «Вся команда добавила в скорострельности. Наша группа выделялась»

Кирилл Бажин считает, что российские биатлонисты прибавили в скорострельности.

– В очевидных проблемах российских биатлонистов ты предельно откровенен. Говоришь, что есть серьезный проигрыш в скорострельности. Вы в сборной с Юрием Каминским как-то занимаетесь решением этой проблемы?

– Да, конечно. Игорь Юрьевич Охотников уделил много времени работе над скорострельностью в этом сезоне. Конечно, у меня где-то это, может быть, привело к большему количеству ошибок на рубеже, но к концу сезона мы смогли совместить скорострельность и точность. Но вся команда, я бы сказал, добавила в скорострельности. Наша группа выделялась.

Вот взять того же Евгения Сидорова. Год назад и сейчас он совсем другой на рубеже. Он очень поднял, мне кажется, лежку – секунд 10 сбросил. Это хороший показатель. Стоя, конечно, все более-менее стреляют, но лежа ребята подтянулись, – сказал Бажин, который в минувшем сезоне стал третьим в общем зачете Кубка России.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Игорь Охотников
Евгений Сидоров
logoЮрий Каминский
Кирилл Бажин
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Цветков о нейтральном статусе: «Все знают, что ты представляешь команду России. Спортсменам нужно выступать, карьера очень короткая»
1вчера, 18:22
Губерниев о том, что его программа взяла ТЭФИ: «Тем, кто освещает футбол на нашем канале, надо много поработать, чтобы дотянуться до нашего звездного уровня»
34вчера, 16:36
«Биатлон с Губерниевым» взял ТЭФИ в номинации «Спортивное шоу». Он обошел «Все на Матч!» и «Суперниндзя»
3вчера, 16:32
Васильев о желании Бажина стать депутатом: «Полная ерунда. Не зная жизни, не имея опыта и навыков, спортсмены сразу хотят быть начальниками»
2вчера, 14:25
Губерниев о Бажине: «Когда спортсмены хотят стать именно депутатами, есть какая-то фига в кармане у них, мне кажется»
4вчера, 10:57
Бажин о фразе «7-8 россиян могут спокойно бороться за топ-15 Кубка мира»: «Список даже больше. Про себя я тоже не забываю»
23вчера, 08:12
Биатлонист Бажин: «Хочу стать депутатом после завершения спортивной карьеры. Меня стала интересовать законодательная сфера»
53вчера, 07:46
Глава строительной фирмы получил 6 лет колонии за мошенничество с капремонтом к Универсиаде-2019 в Красноярске
48вчера, 06:34
Жюлия Симон: «Иногда хочется обернуться и посмотреть, чего я уже достигла в карьере, сказать себе, что я, возможно, немного впереди... Но я не могу»
8 июня, 15:12
Даниил Серохвостов: «Я готовлюсь именно к Олимпиаде. Если ее не будет – жаль, но у нас есть другие соревнования, буду бороться там»
6 июня, 10:51
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
910 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32