Бажин о сезоне: «Вся команда добавила в скорострельности. Наша группа выделялась»

Кирилл Бажин считает, что российские биатлонисты прибавили в скорострельности.

– В очевидных проблемах российских биатлонистов ты предельно откровенен. Говоришь, что есть серьезный проигрыш в скорострельности. Вы в сборной с Юрием Каминским как-то занимаетесь решением этой проблемы?

– Да, конечно. Игорь Юрьевич Охотников уделил много времени работе над скорострельностью в этом сезоне. Конечно, у меня где-то это, может быть, привело к большему количеству ошибок на рубеже, но к концу сезона мы смогли совместить скорострельность и точность. Но вся команда, я бы сказал, добавила в скорострельности. Наша группа выделялась.

Вот взять того же Евгения Сидорова. Год назад и сейчас он совсем другой на рубеже. Он очень поднял, мне кажется, лежку – секунд 10 сбросил. Это хороший показатель. Стоя, конечно, все более-менее стреляют, но лежа ребята подтянулись, – сказал Бажин , который в минувшем сезоне стал третьим в общем зачете Кубка России.