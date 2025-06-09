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Бажин о фразе «7-8 россиян могут спокойно бороться за топ-15 Кубка мира»: «Список даже больше. Про себя я тоже не забываю»

Кирилл Бажин назвал российских биатлонистов, способных бороться на Кубке мира.

Бажину 27 лет, в прошедшем сезоне он занял 3-е место в общем зачете Кубка России.

– Одна из твоих фраз: «У нас человек 7-8 могут спокойно бороться за топ-15 Кубка мира в каждой гонке». Можешь назвать их имена?

– Честно, не хочется кого-то обделить. Я про других тоже не забываю, но основные ребята это все-таки: Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даня Серохвостов, Саня Корнев, Евгений Сидоров. А еще Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Рустам Каюмов, про себя я тоже не забываю. То есть список даже больше.

И вот по сезону видно было, что мы все конкурируем друг с другом. У девушек в этом плане все более понятно. Без обид, но 6-7 человек стабильно. У мужчин конкуренция повыше.

– Следующий сезон будет олимпийским. У тебя, если почитать высказывания по поводу международных стартов и Игр-2026, нет какого-то четкого мнения. И проблема в том, что его нет ни у IBU, ни у МОК. До Олимпиады меньше года. Какой у тебя настрой?

– Неважно, допустят нас или нет. Я буду готовиться к сезону максимально. Мне нужно быть в своем лучшем состоянии к февралю месяцу. Подготовка будет выстроена к этому. При этом нужно показывать хорошие результаты с начала сезона, чтобы не было вопросов по поводу поездки на Олимпиаду.

В предстоящем сезоне более серьезные цели, больше ответственности на себе, нежели на тренерском штабе, потому что тут уже в таком возрасте надо больше себя чувствовать и понимать, что тебе нужно.

– Через 10 лет ты хотел бы видеть себя олимпийским чемпионом в биатлоне и хорошим отцом. Если с Италией не срастется, будешь точно бегать до Франции-2030?

– Естественно. Понятно, что можно говорить о чем угодно, но в спорте всякое может произойти. Тем не менее во Франции я бы хотел выступить. Пока план точно продолжать соревноваться и дальше, – сказал Бажин.

«Семеро могут спокойно бороться за топ-15». Наши биатлонисты готовы разнести всех на Кубке мира?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoсборная России
Кирилл Бажин
logoКубок мира по биатлону
logoАнтон Бабиков
logoКарим Халили
logoIBU
Евгений Сидоров
logoДаниил Серохвостов
Александр Корнев
logoЭдуард Латыпов
logoОлимпийская сборная России
Рустам Каюмов
logoМОК
logoНикита Поршнев
logoОлимпиада-2026
logoАлександр Поварницын
logoАлександр Логинов
Олимпиада-2030
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