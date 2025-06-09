Бажин о фразе «7-8 россиян могут спокойно бороться за топ-15 Кубка мира»: «Список даже больше. Про себя я тоже не забываю»

Кирилл Бажин назвал российских биатлонистов, способных бороться на Кубке мира.

Бажину 27 лет, в прошедшем сезоне он занял 3-е место в общем зачете Кубка России.

– Одна из твоих фраз: «У нас человек 7-8 могут спокойно бороться за топ-15 Кубка мира в каждой гонке». Можешь назвать их имена?

– Честно, не хочется кого-то обделить. Я про других тоже не забываю, но основные ребята это все-таки: Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даня Серохвостов, Саня Корнев, Евгений Сидоров. А еще Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Рустам Каюмов, про себя я тоже не забываю. То есть список даже больше.

И вот по сезону видно было, что мы все конкурируем друг с другом. У девушек в этом плане все более понятно. Без обид, но 6-7 человек стабильно. У мужчин конкуренция повыше.

– Следующий сезон будет олимпийским. У тебя, если почитать высказывания по поводу международных стартов и Игр-2026, нет какого-то четкого мнения. И проблема в том, что его нет ни у IBU, ни у МОК. До Олимпиады меньше года. Какой у тебя настрой?

– Неважно, допустят нас или нет. Я буду готовиться к сезону максимально. Мне нужно быть в своем лучшем состоянии к февралю месяцу. Подготовка будет выстроена к этому. При этом нужно показывать хорошие результаты с начала сезона, чтобы не было вопросов по поводу поездки на Олимпиаду.

В предстоящем сезоне более серьезные цели, больше ответственности на себе, нежели на тренерском штабе, потому что тут уже в таком возрасте надо больше себя чувствовать и понимать, что тебе нужно.

– Через 10 лет ты хотел бы видеть себя олимпийским чемпионом в биатлоне и хорошим отцом. Если с Италией не срастется, будешь точно бегать до Франции-2030?

– Естественно. Понятно, что можно говорить о чем угодно, но в спорте всякое может произойти. Тем не менее во Франции я бы хотел выступить. Пока план точно продолжать соревноваться и дальше, – сказал Бажин.

«Семеро могут спокойно бороться за топ-15». Наши биатлонисты готовы разнести всех на Кубке мира?