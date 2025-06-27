Призовой фонд Кубка мира по биатлону увеличен до 9,3 млн евро

Призовой фонд Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26 составит более 9 млн евро.

Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU ) принял решение увеличить призовой фонд Кубка мира на 1,6 млн евро, чтобы сравнять сумму призовых в олимпийском сезоне с суммой призовых в сезоне с чемпионатом мира.

Повышены призовые за лидирующие места в личных гонках. Победа в гонке на этапе Кубке мира принесет 20 тысяч евро (в прошлом сезоне – 15 тысяч).

Общий призовой фонд на сезон составит более 9,3 млн евро. Таким образом, зафиксировано увеличение на 56% по сравнению с предыдущим олимпийским сезоном-2021/22.