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Призовой фонд Кубка мира по биатлону увеличен до 9,3 млн евро

Призовой фонд Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26 составит более 9 млн евро.

Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение увеличить призовой фонд Кубка мира на 1,6 млн евро, чтобы сравнять сумму призовых в олимпийском сезоне с суммой призовых в сезоне с чемпионатом мира.

Повышены призовые за лидирующие места в личных гонках. Победа в гонке на этапе Кубке мира принесет 20 тысяч евро (в прошлом сезоне – 15 тысяч).

Общий призовой фонд на сезон составит более 9,3 млн евро. Таким образом, зафиксировано увеличение на 56% по сравнению с предыдущим олимпийским сезоном-2021/22.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: IBU
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