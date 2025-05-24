Юрлова-Перхт об участии в полумарафоне «ЗаБег.РФ»: «После завершения карьеры спорта в жизни стало больше. Бег занимает одну из ведущих ролей»
Юрлова-Перхт рассказала, что после завершения карьеры много занимается бегом.
Чемпионка мира 2015 года по биатлону приняла участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ».
– У вас была насыщенная и богатая карьера. Насколько все изменилось после ее завершения?
– Большого спорта стало намного больше. Он стал очень разнообразный, и бег, как часть этого спортивного направления, занимает одну из ведущих ролей. Я очень рада, что у меня есть возможность принимать участие в таких крупных забегах, как «ЗаБег.РФ», – сказала Екатерина Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».
Забег, который охватывает одновременно 60 городов России – среди церквей, у Кремля и на острове с сусликами
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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