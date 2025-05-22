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Дмитрий Васильев: «WADA – деструктивная организация, карающий орган против российских спортсменов»

Дмитрий Васильев назвал WADA карающим органом против российских спортсменов.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14.

Также была отклонена апелляция Светланы Слепцовой, у которой аннулированы результаты в сезоне‑2013/14.

«Уже очевидно, что все это делается для того, чтобы максимально дискредитировать российских спортсменов и лишить их медалей. Тут даже гадать нечего.

Необходимо учитывать, что WADA сегодня – деструктивная организация, карающий орган против российских спортсменов. Ни больше, ни меньше. Последние 10 лет оно делало все, чтобы максимально дискредитировать российский спорт и представить все так, будто все россияне сидят на допинге.

Хотя в то же время иностранных спортсменов дисквалифицируют на два месяца, как Синнера. Не помню, чтобы кого‑то из России дисквалифицировали хотя бы на полгода. Нет, сразу дают четыре года. А Синнеру, лыжникам норвежским можно, им два месяца. Это предвзятость и ангажированность.

WADA должно быть реорганизовано. Кирсти Ковентри предстоит немалая работа. Ей непросто будет что‑то сделать с этим органом», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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