Латыпов пропустит гонки чемпионата России в Тюмени и Увате

Эдуард Латыпов пропустит гонки чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате.

Этап чемпионата России в Тюмени пройдет 13-16 марта, в Увате – 19–20 марта. Сегодня Латыпов стал 22-м в масс-старте в финале Кубка России в Златоусте.

– Что с вашей формой?

– Не знаю, надо разбираться. Состояние тяжелое, я думал, что одна гонка была такая, западение, думал, что (дальше) чуть полегче будет. Но от гонки к гонке становится только хуже. Я просто бегу и ни о чем другом не думаю, говорю «терпи» и все. То есть у меня только такие мысли были на протяжении финального этапа.

В первую очередь надо со здоровьем разбираться, может, что‑то не так с организмом. Надо с разных сторон смотреть, а не только с физической точки зрения, понять, что именно не так. Я пропускаю Тюмень и Уват, – сказал Латыпов.