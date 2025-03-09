Латыпов пропустит гонки чемпионата России в Тюмени и Увате
Эдуард Латыпов пропустит гонки чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате.
Этап чемпионата России в Тюмени пройдет 13-16 марта, в Увате – 19–20 марта. Сегодня Латыпов стал 22-м в масс-старте в финале Кубка России в Златоусте.
– Что с вашей формой?
– Не знаю, надо разбираться. Состояние тяжелое, я думал, что одна гонка была такая, западение, думал, что (дальше) чуть полегче будет. Но от гонки к гонке становится только хуже. Я просто бегу и ни о чем другом не думаю, говорю «терпи» и все. То есть у меня только такие мысли были на протяжении финального этапа.
В первую очередь надо со здоровьем разбираться, может, что‑то не так с организмом. Надо с разных сторон смотреть, а не только с физической точки зрения, понять, что именно не так. Я пропускаю Тюмень и Уват, – сказал Латыпов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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