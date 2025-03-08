0

Кубок России. Зачет гонок преследования. Латыпов победил, Бажин – 2-й, Бабиков – 3-й

Эдуард Латыпов победил в зачете гонок преследования на Кубке России.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

Зачет гонок преследования

Мужчины

После 4 гонок из 4

1. Эдуард Латыпов – 206

2. Кирилл Бажин – 164

3. Антон Бабиков – 143

4. Карим Халили – 129

5. Рустам Каюмов – 125

6. Никита Поршнев – 122

7. Кирилл Стрельцов – 122

8. Даниил Серохвостов – 120

9. Максим Цветков – 115

10. Алексей Вагин – 110

11. Антон Смольский (Беларусь) – 102 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Кирилл Бажин
logoДаниил Серохвостов
logoНикита Поршнев
Алексей Вагин
logoКубок России
logoКарим Халили
сборная Беларуси
logoЭдуард Латыпов
logoКирилл Стрельцов
Рустам Каюмов
logoсборная России
logoМаксим Цветков
Антон Смольский
logoАнтон Бабиков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Кубок мира. Общий зачет. Пройс продолжает лидировать, Жанмонно – 2-я, Симон поднялась на 3-е место
6625 минут назад
Симон одержала 14-ю победу в карьере, у Ханны Оберг – 34-й подиум, у Мишлон – второй
32 минуты назад
Кубок мира. Гонка преследования. Мишлон была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше уступила 2 секунды, Ханна Оберг – лучшая по скорострельности и чистому времени пасьюта
343 минуты назад
❄️ Кубок мира. Симон победила в гонке преследования, Ханна Оберг – 2-я, Мишлон – 3-я
129сегодня, 17:11
Кубок России. Зачет гонок преследования. Сливко победила, Казакевич – 2-я, Плюснина – 3-я
сегодня, 16:58
Кубок России. Общий зачет. Латыпов лидирует, Бабиков – 2-й, Бажин – 3-й
11сегодня, 16:56
Кубок России. Общий зачет. Сливко лидирует, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я
14сегодня, 16:49
Йоханнес Бо: «Будет приятно провести в желтой майке еще как минимум одну гонку. Она была моим хорошим другом»
2сегодня, 16:12
Себастьян Самуэльссон: «Доволен не только победой, но и тем, что мне удалась стрельба на стойке, которая весь сезон была очень плохой»
2сегодня, 16:04
Бах о допуске россиян на Игры-2026: «Миссия олимпийского движения – объединять. Федерации зимних видов спорта должны изучить это очень внимательно»
43сегодня, 15:27
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
21 минуту назад
Кубок IBU. Ботн выиграл гонку преследования, Кристиансен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й
4сегодня, 15:15
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й
сегодня, 15:08
Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя
1сегодня, 05:40
Кубок наций (жен). Франция лидирует, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
6вчера, 19:10
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Жанмонно – 3-я
вчера, 19:00
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
46 марта, 19:26
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо вышел в лидеры, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
6 марта, 19:14
Чемпионат мира среди юношей. Франция победила в мужской эстафете, Германия – в женской
44 марта, 20:24
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
63 марта, 06:11