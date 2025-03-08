Кубок России. Зачет гонок преследования. Латыпов победил, Бажин – 2-й, Бабиков – 3-й
Эдуард Латыпов победил в зачете гонок преследования на Кубке России.
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Зачет гонок преследования
Мужчины
После 4 гонок из 4
1. Эдуард Латыпов – 206
2. Кирилл Бажин – 164
3. Антон Бабиков – 143
4. Карим Халили – 129
5. Рустам Каюмов – 125
6. Никита Поршнев – 122
7. Кирилл Стрельцов – 122
8. Даниил Серохвостов – 120
9. Максим Цветков – 115
10. Алексей Вагин – 110
11. Антон Смольский (Беларусь) – 102
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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