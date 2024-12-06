Кубок России. Общий зачет. Серохвостов и Смольский лидируют, Поршнев – 3-й
Серохвостов и Смольский лидируют в общем зачете Кубка России по биатлону.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
Общий зачет
Мужчины
После 2 гонок из 14
1-2. Даниил Серохвостов – 108
1-2. Антон Смольский (Беларусь) – 108
3. Никита Поршнев – 77
4-5. Александр Логинов – 76
4-5. Александр Поварницын – 76
6. Кирилл Бажин – 73
7. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 61
8. Эдуард Латыпов – 59
9. Виктор Плицев – 57
10. Антон Бабиков – 56
11. Максим Воробей (Беларусь) – 52
12. Иван Тулатин (Беларусь) – 51
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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