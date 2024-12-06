Кубок России. Общий зачет. Серохвостов и Смольский лидируют, Поршнев – 3-й

Серохвостов и Смольский лидируют в общем зачете Кубка России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25 Общий зачет Мужчины После 2 гонок из 14 1-2. Даниил Серохвостов – 108 1-2. Антон Смольский (Беларусь) – 108 3. Никита Поршнев – 77 4-5. Александр Логинов – 76 4-5. Александр Поварницын – 76 6. Кирилл Бажин – 73 7. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 61 8. Эдуард Латыпов – 59 9. Виктор Плицев – 57 10. Антон Бабиков – 56 11. Максим Воробей (Беларусь) – 52 12. Иван Тулатин (Беларусь) – 51