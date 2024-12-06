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Кубок России. Общий зачет. Серохвостов и Смольский лидируют, Поршнев – 3-й

Серохвостов и Смольский лидируют в общем зачете Кубка России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

Общий зачет

Мужчины

После 2 гонок из 14

1-2. Даниил Серохвостов – 108

1-2. Антон Смольский (Беларусь) – 108

3. Никита Поршнев – 77

4-5. Александр Логинов – 76

4-5. Александр Поварницын – 76

6. Кирилл Бажин – 73

7. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 61

8. Эдуард Латыпов – 59

9. Виктор Плицев – 57

10. Антон Бабиков – 56

11. Максим Воробей (Беларусь) – 52

12. Иван Тулатин (Беларусь) – 51

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
сборная Беларуси
logoДаниил Серохвостов
logoКубок России
logoДмитрий Лазовский
logoНикита Поршнев
logoМаксим Воробей
Иван Тулатин
Кирилл Бажин
logoАлександр Поварницын
Антон Смольский
Евгений Емерхонов
logoЭдуард Латыпов
logoКарим Халили
logoАлександр Логинов
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