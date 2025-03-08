Йоханнес Бо: «Будет приятно провести в желтой майке еще как минимум одну гонку. Она была моим хорошим другом»

Йоханнес Бо высказался о том, что вернул себе лидерство в общем зачете.

Норвежский биатлонист занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место и перехватил первое место в общем зачете у соотечественника Стурлы Лагрейда, который финишировал пятым.

«Это хорошо. Мы не знаем, чем закончится битва. Будет приятно провести в желтой майке еще как минимум одну гонку, чтобы в последний раз насладиться желтым цветом. Она была моим хорошим другом. Скрестим пальцы, чтобы сохранить ее еще на несколько гонок», – сказал Бо.