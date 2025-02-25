Братья Бо, Лагрейд, Стремсхайм, Киркеэйде, Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Нове-Место
Братья Бо и Лагрейд выступят на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Нове-Место, который пройдет с 6 по 9 марта.
Сборная Норвегии
Мужчины
Йоханнес Бо
Тарьей Бо
Стурла Хольм Лагрейд
Эндре Стремсхайм
Вебьорн Сорум
Мартин Ульдал
Женщины
Рагнхильд Фемстейневик
Марте Крокстад Юхансен
Марен Киркеэйде
Каролине Кноттен
Ида Лиен
Ингрид Ланмарк Тандревольд
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
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