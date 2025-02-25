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Братья Бо, Лагрейд, Стремсхайм, Киркеэйде, Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Нове-Место

Братья Бо и Лагрейд выступят на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Нове-Место, который пройдет с 6 по 9 марта.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Стурла Хольм Лагрейд

Эндре Стремсхайм

Вебьорн Сорум

Мартин Ульдал

Женщины

Рагнхильд Фемстейневик

Марте Крокстад Юхансен

Марен Киркеэйде

Каролине Кноттен

Ида Лиен

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
logoсборная Норвегии
logoсборная Норвегии жен
logoНове Место
logoКубок мира по биатлону
logoРагнхильд Фемстейневик
logoЭндре Стремсхайм
logoИда Лиен
logoТарьей Бо
logoКаролине Кноттен
logoМарен Киркеэйде
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoЙоханнес Бо
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoВебьорн Сорум
logoМартин Ульдал
logoМарте Крoкстад Юхансен
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