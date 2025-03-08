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  • Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Фийон-Майе уступил меньше секунды, Самуэльссон – лучший по чистому времени пасьюта
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Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Фийон-Майе уступил меньше секунды, Самуэльссон – лучший по чистому времени пасьюта

Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в пасьюте на Кубке мира в Нове-Место.

Кубок мира по биатлону-2024/25

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Мужчины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 28.05,7

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 0,8

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2,6

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 4,7

5. Фабьен Клод (Франция) – 7,0

6. Филипп Хорн (Германия) – 9,1

7. Томмазо Джакомель (Италия) – 22,4

8. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 23,4

9. Кэмпбелл Райт (США) – 29,0

10. Эмильен Клод (Франция) – 35,7

Скорострельность

1. Миха Довжан (Словения) – 1.24,9 (2)

2. Кэмпбелл Райт (США) – 1.28,7 (4)

3. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.30,2 (1)

4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.31,5 (7)

5. Симон Эдер (Австрия) – 1.33,1 (2)

6. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.33,9 (2)...

13. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.36,5 (2)...

21. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.42,4 (3)...

25. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.44,2 (0)

Чистое время пасьюта

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 31.36,1

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 41,2

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 52,4

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 57,3

5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.03,7

6. Флоран Клод (Бельгия) – 1.06,6

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.17,2

8. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.19,8

9. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.23,5

10. Михал Крчмарж (Чехия) – 1.24,6

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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