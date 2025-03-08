Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Фийон-Майе уступил меньше секунды, Самуэльссон – лучший по чистому времени пасьюта
Кубок мира по биатлону-2024/25
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Мужчины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 28.05,7
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 0,8
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2,6
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 4,7
5. Фабьен Клод (Франция) – 7,0
6. Филипп Хорн (Германия) – 9,1
7. Томмазо Джакомель (Италия) – 22,4
8. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 23,4
9. Кэмпбелл Райт (США) – 29,0
10. Эмильен Клод (Франция) – 35,7
Скорострельность
1. Миха Довжан (Словения) – 1.24,9 (2)
2. Кэмпбелл Райт (США) – 1.28,7 (4)
3. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.30,2 (1)
4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.31,5 (7)
5. Симон Эдер (Австрия) – 1.33,1 (2)
6. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.33,9 (2)...
13. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.36,5 (2)...
21. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.42,4 (3)...
25. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.44,2 (0)
Чистое время пасьюта
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 31.36,1
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 41,2
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 52,4
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 57,3
5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.03,7
6. Флоран Клод (Бельгия) – 1.06,6
7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.17,2
8. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.19,8
9. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.23,5
10. Михал Крчмарж (Чехия) – 1.24,6
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