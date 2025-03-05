Альфа-Банк в три раза увеличил призовой фонд Кубка России по биатлону.

«Увеличили в ТРИ РАЗА призовой фонд Кубка России по биатлону. Поддерживаем спортсменов не только на словах ❤💪

Уже давно проводим главный турнир с участием лучших биатлонистов в стране. А в этом году еще и утроили денежный фонд для победителей и призеров всех дисциплин.

Спортсмены прошли пять этапов, впереди – решающие гонки. Финал Кубка России пройдет с 7 по 9 марта в Златоусте. Смотрите трансляции на «Матч ТВ» или приезжайте поболеть вживую», – сообщили в Альфа-Банке.

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте