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Альфа-Банк в три раза увеличил призовой фонд Кубка России

Альфа-Банк в три раза увеличил призовой фонд Кубка России по биатлону.

«Увеличили в ТРИ РАЗА призовой фонд Кубка России по биатлону. Поддерживаем спортсменов не только на словах ❤💪

Уже давно проводим главный турнир с участием лучших биатлонистов в стране. А в этом году еще и утроили денежный фонд для победителей и призеров всех дисциплин.

Спортсмены прошли пять этапов, впереди – решающие гонки. Финал Кубка России пройдет с 7 по 9 марта в Златоусте. Смотрите трансляции на «Матч ТВ» или приезжайте поболеть вживую», – сообщили в Альфа-Банке.

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Альфа-Банка
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