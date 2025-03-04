Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте

С 7 по 9 марта в Златоусте пройдет финал Кубка России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России 6-й этап, финал Златоуст Расписание трансляций 7 марта, пятница Спринт, женщины 10:00 – Матч ТВ, Матч! Арена Спринт, мужчины 13:00 – Матч ТВ, Матч! Арена 8 марта, суббота Гонка преследования, женщины 9:00 – Матч ТВ, Матч! Арена Гонка преследования, мужчины 11:00 – Матч ТВ 9 марта, воскресенье Большой масс-старт, женщины 10:00 – Матч ТВ, Матч! Арена Большой масс-старт, мужчины 12:45 – Матч ТВ ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.