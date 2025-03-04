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Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте

С 7 по 9 марта в Златоусте пройдет финал Кубка России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России

6-й этап, финал

Златоуст

Расписание трансляций

7 марта, пятница

Спринт, женщины

10:00 – Матч ТВ, Матч! Арена

Спринт, мужчины

13:00 – Матч ТВ, Матч! Арена

8 марта, суббота

Гонка преследования, женщины

9:00 – Матч ТВ, Матч! Арена

Гонка преследования, мужчины

11:00 – Матч ТВ

9 марта, воскресенье

Большой масс-старт, женщины

10:00 – Матч ТВ, Матч! Арена

Большой масс-старт, мужчины

12:45 – Матч ТВ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Опубликовала: Мария Селенкова
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