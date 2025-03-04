Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
С 7 по 9 марта в Златоусте пройдет финал Кубка России по биатлону.
Альфа-Банк Кубок России
6-й этап, финал
Златоуст
Расписание трансляций
7 марта, пятница
Спринт, женщины
10:00 – Матч ТВ, Матч! Арена
Спринт, мужчины
13:00 – Матч ТВ, Матч! Арена
8 марта, суббота
Гонка преследования, женщины
9:00 – Матч ТВ, Матч! Арена
Гонка преследования, мужчины
11:00 – Матч ТВ
9 марта, воскресенье
Большой масс-старт, женщины
10:00 – Матч ТВ, Матч! Арена
Большой масс-старт, мужчины
12:45 – Матч ТВ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Мария Селенкова
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