Даниил Серохвостов: «В последний перед отстранением сезон я заработал примерно 20-25 тысяч евро. За следующий сезон в России – столько же»
– Как отстранение от международных турниров сказалось на ваших доходах?
– Тут несколько факторов. Во-первых, за три года поменялся курс валют. Во-вторых, после введения санкций нам приходится самим закупать инвентарь – те же лыжи раньше нам предоставляли по контрактам зарубежные компании, и их можно было брать, сколько захочешь.
В последний перед отстранением сезон я несколько раз забирался на пьедестал на Кубке мира в эстафетах и заработал примерно 20 000-25 000 евро. За следующий сезон в России у меня было около 15 пьедесталов на разных турнирах, и в переводе на рубли я заработал примерно столько же. То есть если судить по занятым местам, результаты были кардинально разные, но деньги одни и те же.
Думаю, если бы я в форме, которая была у меня в декабре прошлого года, выступал на Кубке мира, то регулярно заезжал бы в топ-10 или топ-20. И получал бы в таком случае гораздо больше, чем получаю сейчас.
– Но помимо призовых есть еще и зарплата от Минспорта. Порядка 100 000 рублей в месяц?
– Немного больше, – сказал биатлонист.
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