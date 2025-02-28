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Даниил Серохвостов: «В последний перед отстранением сезон я заработал примерно 20-25 тысяч евро. За следующий сезон в России – столько же»

Даниил Серохвостов рассказал, как отстранение повлияло на его доходы.

– Как отстранение от международных турниров сказалось на ваших доходах?  

– Тут несколько факторов. Во-первых, за три года поменялся курс валют. Во-вторых, после введения санкций нам приходится самим закупать инвентарь – те же лыжи раньше нам предоставляли по контрактам зарубежные компании, и их можно было брать, сколько захочешь.

В последний перед отстранением сезон я несколько раз забирался на пьедестал на Кубке мира в эстафетах и заработал примерно 20 000-25 000 евро. За следующий сезон в России у меня было около 15 пьедесталов на разных турнирах, и в переводе на рубли я заработал примерно столько же. То есть если судить по занятым местам, результаты были кардинально разные, но деньги одни и те же.

Думаю, если бы я в форме, которая была у меня в декабре прошлого года, выступал на Кубке мира, то регулярно заезжал бы в топ-10 или топ-20. И получал бы в таком случае гораздо больше, чем получаю сейчас.

– Но помимо призовых есть еще и зарплата от Минспорта. Порядка 100 000 рублей в месяц?

– Немного больше, – сказал биатлонист.

За 5 минут объясняем, как дела в биатлоне – и нашем, и мировом

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Ведомости
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