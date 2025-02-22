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Александр Тихонов: «Мы сидим на шее налогоплательщиков, поэтому не понимаю, когда слышу от наших спортсменов: «Я хочу вот так и вот так»

Александр Тихонов назвал причины побед Франции на ЧМ по биатлону.

– Вас удивляет, что на чемпионате мира сейчас Франция обыгрывает Норвегию в одни ворота в медальном зачете?

 – Ничего удивительного в этом нет. Французы давно доминируют в биатлоне, и в этом нет ничего страшного. У норвежцев один Йоханнес, а у французов подросло очень серьезное поколение.

Там, где много работают, есть популярность, внимание государства и серьезные спонсоры, будет и результат. Не должно быть «я хочу» или «я не хочу». Спорт не приносит материальных благ.

Мы сидим на шее налогоплательщиков, поэтому не понимаю, когда слышу в интервью наших спортсменов и спортсменок: «Я хочу вот так и вот так». Результат венчает все. Трудолюбие и дисциплину тренировочного процесса никто не отменял, поэтому нужно спрашивать со спортсменов, – отметил четырехкратный олимпийский чемпион.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: РБ Спорт
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