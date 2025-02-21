Дмитрий Васильев: «Против участия наших спортсменов выступают те, кто поражен вирусом лжи и агрессивной пропаганды против России»

Дмитрий Васильев заявил, что противники допуска россиян поражены вирусом лжи.

Опрос комиссии спортсменов Международной федерации лыжного спорта (FIS) показал, что 48,2% участников Кубка мира считают, что российских лыжников можно допустить до соревнований, 51,8% опрошенных выступили против.

«Во-первых, в числе противников российских лыжников находятся те, кто боится конкуренции с нашими спортсменами. Во-вторых, значительная часть спортсменов и граждан Запада поражены вирусом лжи и агрессивной пропаганды против России, и в частности против российских спортсменов. Поэтому им очень непросто разобраться во лжи и отделить правду от неправды.

Это не каждому дано. Те, кто поражен этим вирусом, естественно, выступают против участия наших спортсменов. Те же, кому политика не так важна, в принципе не против.

Но могу сказать, что процент практически 50 на 50 является очень высоким в нашу пользу. Считаю, что это голосование даже на нашей стороне. Так что не все потеряно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.