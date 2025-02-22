Светлана Журова: «Скандинавские страны не хотят конкурировать с Россией в биатлоне и лыжах. Они понимают, что русским достанутся медали»

Журова считает, что скандинавские страны не хотят конкурировать с Россией.

Ранее комиссия спортсменов Международной федерации лыжного спорта (FIS) спросила у 139 лыжников, следует ли допустить россиян к участию в Кубке мира сезона-2025/26.

51,8% выступили против, 34,5% согласны с допуском российских спортсменов под нейтральным флагом, 13,7% поддерживают возвращение с флагом и гимном.

«Мы не можем вернуться из-за влияния скандинавских стран в федерациях биатлона и лыж. Они и выигрывают больше всех. Эти страны не хотят конкурировать с Россией, понимая, что приедет Саша Большунов и начнет выигрывать.

Это выглядит некрасиво, они завуалировано говорят, что это из-за политики. Но на самом деле не хотят конкурировать, понимая, что русским достанутся медали.

От переговоров Трампа с Путиным и от мирного соглашения будет зависеть, как мы вернемся. Отчасти большинство федераций так и говорят: подпишете мирное соглашение – вернетесь», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

FIS опросила лыжников на Кубке мира: почти половина – за возвращение наших!