Александр Тихонов: «Мы должны доминировать и в политике, и в экономике, и в спорте. Думаю, скоро всех наших спортсменов начнут допускать»
Тихонов считает, что всех российских спортсменов скоро вернут на турниры.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований в нейтральном статусе, но в некоторых видах спорта они по-прежнему отстранены от участия.
«Я думаю, скоро всех наших спортсменов начнут допускать. Считаю, что мы должны доминировать и в политике, и в экономике, и в спорте, безусловно. Я думаю, что только спорт способен собрать у экранов телевизоров население земного шара. Включая Африку, где тоже смотрят зимние Олимпийские игры.
А без хоккея российского, лыжных гонок, биатлона, фигурного катания, гимнастики теряется интерес к спорту в мире. Они это прекрасно понимают и уже начинают сдаваться», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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