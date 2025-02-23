Александр Тихонов: «Мы должны доминировать и в политике, и в экономике, и в спорте. Думаю, скоро всех наших спортсменов начнут допускать»

Тихонов считает, что всех российских спортсменов скоро вернут на турниры.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований в нейтральном статусе, но в некоторых видах спорта они по-прежнему отстранены от участия.

«Я думаю, скоро всех наших спортсменов начнут допускать. Считаю, что мы должны доминировать и в политике, и в экономике, и в спорте, безусловно. Я думаю, что только спорт способен собрать у экранов телевизоров население земного шара. Включая Африку, где тоже смотрят зимние Олимпийские игры.

А без хоккея российского, лыжных гонок, биатлона, фигурного катания, гимнастики теряется интерес к спорту в мире. Они это прекрасно понимают и уже начинают сдаваться», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов .