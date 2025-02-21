Самуэльссон о допуске российских биатлонистов: «Сейчас это совершенно неактуально. Будем рады их возвращению в тот день, когда закончатся боевые действия»

Самуэльссон рассказал, при каком условии могут вернуться российские биатлонисты.

– Я думаю, позиция IBU всегда была предельно ясна. Я чувствую, что в биатлоне есть сильная поддержка такого подхода. Я поддерживаю эту позицию.

– Что ты думаешь о возможном соперничестве с россиянами на Олимпийских играх в следующем году?

– Сейчас это совершенно неактуально!

В Украине по-прежнему ужасная ситуация. Я думаю, важно, чтобы мы придерживались этой позиции. Мы будем рады их возвращению в тот день, когда закончатся боевые действия, – сказал швед Себастьян Самуэльссон в интервью TV2.