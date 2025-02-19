Тихонов о президентах IBU: «Бессеберг хоть запомнился пьянством, развратом, а Далин вообще ничем не примечательный. Был биатлонистом третьего разряда»
Александр Тихонов назвал ничем не примечательным главу IBU Олле Далина.
Глава Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин заявил, что вопрос о допуске россиян сейчас не рассматривается.
«Скандинавы всегда против нас, никогда нельзя избирать их президентами международных федераций, они отмороженные. Предыдущий президент IBU Бессеберг хоть запомнился пьянством, развратом, а Далин вообще ничем не примечательный. Я помню Далина еще с винтовкой, он был биатлонистом третьего разряда, ничего не добился как спортсмен.
Дай бог, мирные переговоры закончатся в пользу России и США, тогда нужно будет прижать скандинавов, прибалтов, чтобы они нигде в спорте не портили нам жизнь», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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