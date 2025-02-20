Эдуард Латыпов: «В Раубичах отличный стадион и трасса. Меня здесь все радует, выступать на Кубке сильнейших – одно удовольствие»

Эдуард Латыпов заявил, что ему нравится выступать в Раубичах.

В Беларуси сейчас проходит Кубок сильнейших спортсменов по биатлону.

– Атмосфера здесь хорошая, слышно поддержку болельщиков. В Раубичах отличный стадион, как и трасса. Нам повезло с погодой. Меня здесь все радует, поэтому выступать на Кубке – одно удовольствие.

– Следите ли за чемпионатом мира, который в эти же даты проходит?

– Конечно, смотрим иногда, когда получается. И за результатами следим, – сказал трехкратный призер Олимпийских игр.