Кубок сильнейших. Смольский и Смольская, Наталия Шевченко и Латыпов, Казакевич и Поварницын, Резцова и Бажин, Дербушева и Бабиков пробегут сингл-микст
Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов
Раубичи, Беларусь
Сингл-микст
Начало – 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Динара Смольская – Антон Смольский (Беларусь-1)
2. Наталия Шевченко – Эдуард Латыпов (Россия-1)
3. Ирина Казакевич – Александр Поварницын (Россия-2)
4. Анастасия Халили – Никита Поршнев (Россия-4)
5. Анастасия Шевченко – Карим Халили (Россия-3)
6. Анна Сола – Илья Авсеенко (Беларусь-2)
7. Виктория Сливко – Евгений Сидоров (Россия-6)
8. Дарья Кудаева – Дмитрий Лазовский (Беларусь-3)
9. Кристина Резцова – Кирилл Бажин (Россия-5)...
11. Анастасия Зырянова – Савелий Коновалов (Россия-8)
12. Тамара Дербушева – Антон Бабиков (Россия-7)
13. Полина Плюснина – Александр Логинов (Россия-10)
14. Ирина Шаклеина – Степан Данилов (Беларусь-5)
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах
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