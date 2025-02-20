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Кубок сильнейших. Смольский и Смольская, Наталия Шевченко и Латыпов, Казакевич и Поварницын, Резцова и Бажин, Дербушева и Бабиков пробегут сингл-микст

20 февраля на Кубке сильнейших в Раубичах биатлонисты пробегут сингл-микст.

Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов

Раубичи, Беларусь

Сингл-микст 

Начало – 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист 

1. Динара СмольскаяАнтон Смольский (Беларусь-1)

2. Наталия ШевченкоЭдуард Латыпов (Россия-1)

3. Ирина КазакевичАлександр Поварницын (Россия-2)

4. Анастасия ХалилиНикита Поршнев (Россия-4)

5. Анастасия Шевченко – Карим Халили (Россия-3) 

6. Анна Сола – Илья Авсеенко (Беларусь-2)

7. Виктория СливкоЕвгений Сидоров (Россия-6) 

8. Дарья КудаеваДмитрий Лазовский (Беларусь-3)

9. Кристина РезцоваКирилл Бажин (Россия-5)...

11. Анастасия Зырянова – Савелий Коновалов (Россия-8)

12. Тамара ДербушеваАнтон Бабиков (Россия-7)

13. Полина ПлюснинаАлександр Логинов (Россия-10)

14. Ирина Шаклеина – Степан Данилов (Беларусь-5)

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЭдуард Латыпов
logoДинара Смольская (Алимбекова)
Антон Смольский
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoИрина Казакевич
logoАлександр Поварницын
logoНикита Поршнев
logoКарим Халили
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoАнна Сола
logoВиктория Сливко
Евгений Сидоров
logoКристина Резцова
logoДмитрий Лазовский
Кирилл Бажин
Дарья Кудаева
Тамара Дербушева (Воронина)
Анастасия Зырянова
logoАлександр Логинов
logoАнтон Бабиков
Полина Плюснина
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
Степан Данилов
сборная Беларуси
Илья Авсеенко
Кубок сильнейших спортсменов
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результаты
logoсборная России
Савелий Коновалов
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