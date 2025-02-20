Александр Логинов: «В вечерних гонках для меня одни минусы. Я не приспособлен к ним, прихожу на старт просто выхолощенный»

Александр Логинов заявил, что ему не подходят гонки в вечернее время.

Сегодня на Кубке сильнейших в Раубичах прошел сингл-микст, который стартовал в 20:00 по московскому времени. Логинов в паре с Полиной Плюсниной занял 10-е место.

– Снова вечерняя гонка. Плюсы, минусы, как вы ее видите? Как вы ее ощущаете?

– Мы профессионалы и должны выступать в любых условиях и в любое время. Но для меня это одни минусы, то есть я не приспособлен для таких вот поздних гонок. Мало того, что это и по биологическому времени просто мне не подходит.

Плюс я не могу спать днем, у меня слишком много бодрствования в течении дня, и я просто прихожу выхолощенный на эту гонку. Завтра забываем все эти вечерние гонки и готовимся к нормальным обеденным, – сказал чемпион мира по биатлону.