Латыпов о 6-м месте в сингл-миксте: «Скорострельности не хватило. Начало гонки слишком позднее для меня, организм немного на стрессе»

Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в сингл-миксте на Кубке сильнейших.

Латыпов бежал в паре с Наталией Шевченко, они заняли 6-е место. Победу одержали белорусы Динара и Антон Смольские.

– Выступать с Наталией мне нравится, все прекрасно. Мы уже в одной эстафете с ней пробежали до этого момента. В такой гонке требуется не только точная, но и быстрая стрельба. В этом плане немного не получилось.

Стреляли-то мы неплохо, но скорострельности не хватило. Не так часто мы бегаем вечерние гонки, поэтому получили удовольствие. Заехали в топ‑6 – неплохой для нас результат.

– Вам вечерние гонки нравятся? Или вы сторонник ранних стартов?

– В целом сейчас тяжело бегается. Все-таки слишком позднее начало гонки для меня. Нужно как-то перестраиваться, организм немножко на стрессе.

– Во второй смешанной эстафете планируете выступать?

– Этот вопрос с тренерами надо обсуждать, – сказал трехкратный призер Олимпийских игр.