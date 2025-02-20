Латыпов о 6-м месте в сингл-миксте: «Скорострельности не хватило. Начало гонки слишком позднее для меня, организм немного на стрессе»
Латыпов бежал в паре с Наталией Шевченко, они заняли 6-е место. Победу одержали белорусы Динара и Антон Смольские.
– Выступать с Наталией мне нравится, все прекрасно. Мы уже в одной эстафете с ней пробежали до этого момента. В такой гонке требуется не только точная, но и быстрая стрельба. В этом плане немного не получилось.
Стреляли-то мы неплохо, но скорострельности не хватило. Не так часто мы бегаем вечерние гонки, поэтому получили удовольствие. Заехали в топ‑6 – неплохой для нас результат.
– Вам вечерние гонки нравятся? Или вы сторонник ранних стартов?
– В целом сейчас тяжело бегается. Все-таки слишком позднее начало гонки для меня. Нужно как-то перестраиваться, организм немножко на стрессе.
– Во второй смешанной эстафете планируете выступать?
– Этот вопрос с тренерами надо обсуждать, – сказал трехкратный призер Олимпийских игр.
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