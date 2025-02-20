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Йоханнес Бо об участии в ЧМ-2027: «Без комментариев, людям придется потерпеть в ожидании. Я не буду раскрывать карты»

Йоханнес Бо высказался о возможном возвращении на чемпионат мира в 2027 году.

Норвежский биатлонист, который завершит карьеру по окончании текущего сезона, выиграл спринт на ЧМ-2025 в Ленцерхайде. Таким образом, в этой дисциплине он автоматически получил квоту на следующий ЧМ, который пройдет в Отепя в 2027-м.

«Да, вам стоит об этом задуматься! [Квота] – это хороший бонус.

Появлюсь ли я в Отепя? Без комментариев. Людям придется потерпеть в ожидании. Я не буду раскрывать свои карты», – сказал Йоханнес, который является 22-кратным чемпионом мира.

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: TV2
Ленцерхайде
logoсборная Норвегии
Отепя
logoЙоханнес Бо
logoЧемпионат мира по биатлону
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