Йоханнес Бо об участии в ЧМ-2027: «Без комментариев, людям придется потерпеть в ожидании. Я не буду раскрывать карты»
Йоханнес Бо высказался о возможном возвращении на чемпионат мира в 2027 году.
Норвежский биатлонист, который завершит карьеру по окончании текущего сезона, выиграл спринт на ЧМ-2025 в Ленцерхайде. Таким образом, в этой дисциплине он автоматически получил квоту на следующий ЧМ, который пройдет в Отепя в 2027-м.
«Да, вам стоит об этом задуматься! [Квота] – это хороший бонус.
Появлюсь ли я в Отепя? Без комментариев. Людям придется потерпеть в ожидании. Я не буду раскрывать свои карты», – сказал Йоханнес, который является 22-кратным чемпионом мира.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: TV2
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