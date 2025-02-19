Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Перро был быстрейшим на лыжне, Йоханнес Бо уступил 35 секунд, Довжан – лучший по скорострельности
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Индивидуальная гонка, мужчины
Лыжный ход
1. Эрик Перро (Франция) – 47.10,4
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2,1
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 21,9
4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 35,4
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.03,2
6. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.19,0
7. Фабьен Клод (Франция) – 1.24,9
8. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.25,6
9. Михал Крчмарж (Чехия) – 1.32,6
10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.36,3...
17. Тарьей Бо (Норвегия) – 2.14,5...
29. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 2.47,7
Скорострельность
1. Миха Довжан (Словения) – 1.23,1 (3)
2. Виктор Брандт (Швеция) – 1.30,8 (5)
3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.31,6 (5)
4. Кэмпбелл Райт (США) – 1.33,2 (4)
5. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.35,0 (4)
6. Адам Раннелс (Канада) – 1.35,2 (5)
7. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.36,2 (1)
8. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.37,6 (2)
9. Благой Тодев (Болгария) – 1.39,1 (4)
10. Яков Фак (Словения) – 1.39,8 (1)...
15. Эрик Перро (Франция) – 1.43,1 (1)...
19. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.44,9 (3)...
23. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.45,9 (1)
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