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Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Перро был быстрейшим на лыжне, Йоханнес Бо уступил 35 секунд, Довжан – лучший по скорострельности

Француз Эрик Перро показал лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на ЧМ-2025.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Индивидуальная гонка, мужчины

Лыжный ход

1. Эрик Перро (Франция) – 47.10,4

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2,1

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 21,9 

4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 35,4 

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.03,2 

6. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.19,0 

7. Фабьен Клод (Франция) – 1.24,9 

8. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.25,6 

9. Михал Крчмарж (Чехия) – 1.32,6 

10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.36,3...

17. Тарьей Бо (Норвегия) – 2.14,5...

29. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 2.47,7 

Скорострельность

1. Миха Довжан (Словения) – 1.23,1 (3)

2. Виктор Брандт (Швеция) – 1.30,8 (5)

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.31,6 (5)

4. Кэмпбелл Райт (США) – 1.33,2 (4)

5. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.35,0 (4)

6. Адам Раннелс (Канада) – 1.35,2 (5)

7. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.36,2 (1)

8. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.37,6 (2)

9. Благой Тодев (Болгария) – 1.39,1 (4) 

10. Яков Фак (Словения) – 1.39,8 (1)...

15. Эрик Перро (Франция) – 1.43,1 (1)...

19. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.44,9 (3)...

23. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.45,9 (1)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по биатлону
logoМартин Понсилуома
Ленцерхайде
logoСебастьян Самуэльссон
logoЙеспер Нелин
logoФабьен Клод
logoМихал Крчмарж
logoТарьей Бо
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoЙоханнес Бо
logoКэмпбелл Райт
logoЙоша Буркхальтер
logoНиклас Хартвег
logoЭндре Стремсхайм
logoЯков Фак
logoЛаура Дальмайер
logoКентен Фийон-Майе
logoЭрик Перро
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