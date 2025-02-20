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«Нужно посмотреть в глаза биатлонистам и сказать: «F**n, sorry». Глава норвежского сервиса об индивидуальной гонке

Глава сервиса сборной Норвегии Тобиас Даль Фенре извинился перед биатлонистами.

Накануне на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде прошла мужская индивидуальная гонка.

Лучший из норвежцев – Эндре Стремсхайм – занял 9-е место с одним промахом. Тарьей Бо финишировал 10-м, Стурла Хольм Лагрейд – 15-м, Йоханнес Бо – 20-м, Вебьорн Сорум – 45-м. Биатлонисты жаловались на плохое скольжение.

«Очевидно, все было очень плохо. Это не тот уровень, который мы хотим обеспечить.

Во-первых, нужно составить представление о том, над чем мы можем поработать завтра. Во-вторых, нужно встретиться с биатлонистами, посмотреть им в глаза и сказать: «F**n, sorry». Хорошо, что вы (журналисты NRK) быстрые, и они увидят, что я сказал, прежде чем сами пойдут на интервью. Тогда они могут успокоиться, что все дело в лыжах, а их выступление, в конце концов, было не таким и плохим.

Я не хочу особо распространяться о том, какие именно у нас проблемы, но это дало четкую картину, так что мне есть над чем поработать», – сказал Фенре.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: NRK
logoТарьей Бо
logoЭндре Стремсхайм
Ленцерхайде
logoЙоханнес Бо
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoВебьорн Сорум
Тобиас Даль Фенре
logoЧемпионат мира по биатлону
logoсборная Норвегии
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