Томмазо Джакомель: «Я знал, что подхожу к чемпионату мира с возможностью хорошо выступить в каждой гонке»

Томмазо Джакомель заявил, что его форма позволяет ему хорошо выступать на ЧМ.

Сегодня Джакомель завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Ленцерхайде. Победу одержал француз Эрик Перро.

«Это уже великолепный для меня чемпионат мира, даже если бы личной медали не было, а теперь, с индивидуальным серебром, это просто фантастика.

Я знал, что опережаю Перро перед последним огневым рубежом и что у меня есть шанс на золото, я четко представлял это в мыслях, но ошибки случаются. Я все равно отстрелялся на 95% и завоевал медаль чемпионата мира, я очень счастлив.

Самочувствие сегодня было неплохое, и предчувствия перед гонкой были хорошие.

Я знал, что подхожу к этому чемпионату мира с возможностью хорошо выступить в каждой гонке. В спорте ничего не достается просто так. Мы усердно тренировались, и я надеюсь, что мои товарищи по команде скоро достигнут моего уровня и получат то, что заслуживают», – сказал Джакомель.