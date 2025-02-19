Перро взял первое личное золото ЧМ, у Фийона-Майе – 18-я награда на чемпионатах мира

Француз Эрик Перро выиграл первое личное золото на чемпионате мира по биатлону.

Сегодня Перро победил в индивидуальной гонке на ЧМ в Ленцерхайде. Всего на его счету пять наград чемпионатов мира (3-0-2).

Серебро завоевал итальянец Томмазо Джакомель , это его первая личная медаль и четвертая в сумме (0-3-1).

Бронзу взял еще один француз Кентен Фийон-Майе . Это его 18-я медаль чемпионатов мира (5-4-9).