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Биатлонисты сборной России посетили мемориальный комплекс «Хатынь»

Российские биатлонисты возложили цветы на мемориальном комплексе «Хатынь».

С 15 по 23 февраля в белорусских Раубичах проходит Кубок сильнейших спортсменов с участием сборных России и Беларуси.

Сегодня спортсмены, тренерский штаб, персонал сборной и глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров посетили мемориальный комплекс «Хатынь» под Минском.

Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич возложили венок к скульптуре‑символу «Непокоренный человек».

«Символично, что в этом году мы будем отмечать 80‑летие победы в Великой Отечественной войне. Многие сегодня здесь впервые, узнают историю СССР, наших государств. Это будет способствовать внутреннему обогащению, патриотическому воспитанию, чтобы больше не допускать глобальных военных конфликтов.

В настоящее время в мире тоже не все спокойно, и я думаю, что посещение «Хатыни» у каждого по‑своему останется в сердце. И посетившие это место смогут рассказать о нем другим людям, своим близким, детям. Я пожелаю всем побывать здесь», – сказал Майгуров.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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