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Бабиков, Латыпов, Серохвостов, Логинов, Казакевич, Метеля, Сливко вошли в состав сборной России на Кубок сильнейших спортсменов в Раубичах

Определен состав сборной России на Кубок сильнейших спортсменов в Раубичах.

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Роман Еремин, Иван Колотов, Савелий Коновалов, Александр Корнев, Леонид Кульгускин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Виктор Плицев, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Даниил Усов, Карим Халили.

Женщины: Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Кира Дюжева, Анастасия Зырянова, Ирина Казакевич, Елизавета ⁠Каплина, Виктория Метеля, Полина Плюснина, Кристина ⁠Резцова, Виктория ⁠Сливко, Елизавета Фролова, Анастасия Халили, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер.

Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов пройдет с 15 по 23 февраля. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: СБР
logoАнтон Бабиков
Роман Еремин
Кирилл Бажин
logoАлександр Логинов
logoЭдуард Латыпов
Александр Корнев
Леонид Кульгускин
logoДаниил Серохвостов
logoАлександр Поварницын
logoНикита Поршнев
Евгений Сидоров
logoКарим Халили
Тамара Дербушева (Воронина)
Даниил Усов
logoИрина Казакевич
Кира Дюжева
Елизавета Каплина
Виктория Метеля
Анастасия Зырянова
logoКристина Резцова
logoВиктория Сливко
Полина Плюснина
Елизавета Фролова
logoАнастасия Халили (Гореева)
Полина Шевнина
logoАнастасия Шевченко
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Кубок сильнейших спортсменов
logoсборная России
logoсборная России жен
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