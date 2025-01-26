Майгуров о возможном переносе Кубка сильнейших из Раубичей: «Ситуация 50 на 50. Решение будет ориентировочно 2-3 февраля»
Кубок сильнейших спортсменов планируется провести в белорусских Раубичах с 13 по 24 февраля.
– Могут ли гонки в Раубичах не состояться в середине февраля из‑за слишком сильного тепла?
– Сегодня можно сказать, что ситуация 50 на 50. По нашим правилам за две недели до первого старта все должны принять решение о том, проводим или не проводим, где проводим. Решение будет ориентировочно 2-3 февраля. Проводить соревнования мы так или иначе намерены.
– Если не Раубичи, то российский регион? Если да, то какой?
– Мы сейчас обсуждаем план Б. Наверняка про какой‑то регион не скажу, это связано с загрузкой комплексов, со своими мероприятиями и теми стартами, которые можно подвинуть. Скорее всего, это будет центр России, – сказал глава Союза биатлонистов России.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий