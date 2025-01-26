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Майгуров о возможном переносе Кубка сильнейших из Раубичей: «Ситуация 50 на 50. Решение будет ориентировочно 2-3 февраля»

Виктор Майгуров рассказал о возможном переносе Кубка сильнейших из Раубичей.

Кубок сильнейших спортсменов планируется провести в белорусских Раубичах с 13 по 24 февраля.

– Могут ли гонки в Раубичах не состояться в середине февраля из‑за слишком сильного тепла?

– Сегодня можно сказать, что ситуация 50 на 50. По нашим правилам за две недели до первого старта все должны принять решение о том, проводим или не проводим, где проводим. Решение будет ориентировочно 2-3 февраля. Проводить соревнования мы так или иначе намерены.

– Если не Раубичи, то российский регион? Если да, то какой?

– Мы сейчас обсуждаем план Б. Наверняка про какой‑то регион не скажу, это связано с загрузкой комплексов, со своими мероприятиями и теми стартами, которые можно подвинуть. Скорее всего, это будет центр России, – сказал глава Союза биатлонистов России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Кубок сильнейших спортсменов
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