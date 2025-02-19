Ханна Оберг: «Очевидно, что завершение карьеры уже близко. Я начинаю думать о других вещах, кроме биатлона»
– Очевидно, что завершение карьеры уже близко. Я начинаю думать о других вещах, кроме биатлона, о которых раньше не задумывалась. Следующая Олимпиада? До нее будет еще четыре года после Милана – слишком долго.
Я не могу смотреть настолько далеко вперед. С другой стороны, не скажу наверняка, что следующий год будет последним в моей карьере. Раньше я думала, что побегаю еще пару сезонов после Олимпиады-2026. Но такое сложно контролировать. Может что-то случится, что поменяет твои планы. Так что я пока не знаю, чего хочу.
– Но ты думаешь об этом?
– Понятно, что я об этом думаю, но четкого ответа у меня пока нет.
– А ты прикидывала, чем будешь заниматься после завершения карьеры?
– Пока еще нет. Возможно, это означает, что мне нужно еще на пару лет остаться в биатлоне. Здесь я хотя бы знаю, чего делать, и что от этого ожидать, – сказала 29-летняя шведская биатлонистка.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий