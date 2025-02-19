Ханна Оберг: «Очевидно, что завершение карьеры уже близко. Я начинаю думать о других вещах, кроме биатлона»

Ханна Оберг заявила, что уже подходит к завершению карьеры.

– Очевидно, что завершение карьеры уже близко. Я начинаю думать о других вещах, кроме биатлона, о которых раньше не задумывалась. Следующая Олимпиада? До нее будет еще четыре года после Милана – слишком долго.

Я не могу смотреть настолько далеко вперед. С другой стороны, не скажу наверняка, что следующий год будет последним в моей карьере. Раньше я думала, что побегаю еще пару сезонов после Олимпиады-2026. Но такое сложно контролировать. Может что-то случится, что поменяет твои планы. Так что я пока не знаю, чего хочу.

– Но ты думаешь об этом?

– Понятно, что я об этом думаю, но четкого ответа у меня пока нет.

– А ты прикидывала, чем будешь заниматься после завершения карьеры?

– Пока еще нет. Возможно, это означает, что мне нужно еще на пару лет остаться в биатлоне. Здесь я хотя бы знаю, чего делать, и что от этого ожидать, – сказала 29-летняя шведская биатлонистка.