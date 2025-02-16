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  • Чемпионат мира. Лампич показала лучший лыжный ход в пасьюте, Брезаз-Буше уступила 13 секунд, Пройс – 32, у Хекки-Гросс быстрейшая стрельба
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Чемпионат мира. Лампич показала лучший лыжный ход в пасьюте, Брезаз-Буше уступила 13 секунд, Пройс – 32, у Хекки-Гросс быстрейшая стрельба

Анамария Лампич показала лучший лыжный ход в спринте на ЧМ по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Гонка преследования, женщины

Лыжный ход

1. Анамария Лампич (Словения) – 22.52,3

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 3,1

3. Ханна Оберг (Швеция) – 5,2

4. Элла Халварссон (Швеция) – 6,1

5. Микела Каррара (Италия) – 8,8

6. Жюлия Симон (Франция) – 11,3

7. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 13,9

8. Селина Гротиан (Германия) – 15,2

9. Анна Магнуссон (Швеция) – 17,6

10. Лу Жанмонно (Франция) – 17,7...

14. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 31,4

15. Франциска Пройс (Германия) – 32,4

Скорострельность

1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.27,1 (4)

2. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.27,8 (2)

3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.30,3 (5)

4. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.32,3 (4)

5. Валентина Димитрова (Болгария) – 1.36,1 (4)

6. Селина Гротиан (Германия) – 1.36,3 (3)

7. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.37,7 (6)

8. Франциска Пройс (Германия) – 1.38,4 (0)...

36. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 40,9 (3)...

38. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.52,2 (1)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Ленцерхайде
logoЧемпионат мира по биатлону
гонка преследования (жен)
logoФранциска Пройс
logoсборная Эстонии жен
logoСелина Гротиан
logoАита Гаспарин
logoсборная Норвегии жен
logoСюзан Кюэльм
logoсборная Швеции жен
logoВалентина Димитрова
logoКаролине Кноттен
logoХанна Оберг
logoсборная Болгарии жен
logoсборная Германии жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoсборная Франции жен
logoЭльвира Оберг
logoАнамария Лампич
logoсборная Словении жен
logoсборная Италии жен
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoЛу Жанмонно
logoЭлла Халварссон
logoЖюлия Симон
logoАнна Магнуссон
logoМикела Каррара
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