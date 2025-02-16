Чемпионат мира. Лампич показала лучший лыжный ход в пасьюте, Брезаз-Буше уступила 13 секунд, Пройс – 32, у Хекки-Гросс быстрейшая стрельба
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Гонка преследования, женщины
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 22.52,3
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 3,1
3. Ханна Оберг (Швеция) – 5,2
4. Элла Халварссон (Швеция) – 6,1
5. Микела Каррара (Италия) – 8,8
6. Жюлия Симон (Франция) – 11,3
7. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 13,9
8. Селина Гротиан (Германия) – 15,2
9. Анна Магнуссон (Швеция) – 17,6
10. Лу Жанмонно (Франция) – 17,7...
14. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 31,4
15. Франциска Пройс (Германия) – 32,4
Скорострельность
1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.27,1 (4)
2. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.27,8 (2)
3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.30,3 (5)
4. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.32,3 (4)
5. Валентина Димитрова (Болгария) – 1.36,1 (4)
6. Селина Гротиан (Германия) – 1.36,3 (3)
7. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.37,7 (6)
8. Франциска Пройс (Германия) – 1.38,4 (0)...
36. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 40,9 (3)...
38. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.52,2 (1)
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