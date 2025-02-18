Чемпионат мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке, Жанмонно проиграла 25 секунд, Симон – 29,5
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Индивидуальная гонка, женщины
Лыжный ход
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 36.47,8
2. Лу Жанмонно (Франция) – 24,8
3. Жюлия Симон (Франция) – 29,5
4. Анамария Лампич (Словения) – 33,5
5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 35,7
6. Байба Бендика (Латвия) – 36,7
7. Микела Каррара (Италия) – 47,9
8. Осеан Мишлон (Франция) – 52,9
9. Франциска Пройс (Германия) – 53,9
10. Ида Лиен (Норвегия) – 56,6...
17. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 1.31,4...
14. Ханна Оберг (Швеция) – 1.16,4...
19. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.33,4...
22. Элла Халварссон (Швеция) – 1.45,6...
34. Суви Минккинен (Финляндия) – 2.27,7
35. Юлия Джима (Украина) – 2.29,5
Скорострельность
1. Алла Гиленко (Молдова) – 1.28,5
2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.30,6 (2)
3. Жюлия Симон (Франция) – 1.31,0 (1)
4. Элла Халварссон (Швеция) – 1.40,6 (0)
5. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.40,7 (2)
6. Йоханна Пуфф (Германия) – 1.41,3 (0)
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.41,8 (3)
8. Ханна Оберг (Швеция) – 1.42,8 (5)...
16. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.46,1 (0)...
24. Юлия Джима (Украина) – 1.48,7 (0)...
27. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.49,5 (3)...
36. Франциска Пройс (Германия) – 1.52,9 (2)
39. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.54,1 (1)...
66. Лу Жанмонно (Франция) – 2.06,1 (1)
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