Чемпионат мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке, Жанмонно проиграла 25 секунд, Симон – 29,5

Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону-2025 Ленцерхайде, Швейцария Индивидуальная гонка, женщины Лыжный ход 1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 36.47,8 2. Лу Жанмонно (Франция) – 24,8 3. Жюлия Симон (Франция) – 29,5 4. Анамария Лампич (Словения) – 33,5 5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 35,7 6. Байба Бендика (Латвия) – 36,7 7. Микела Каррара (Италия) – 47,9 8. Осеан Мишлон (Франция) – 52,9 9. Франциска Пройс (Германия) – 53,9 10. Ида Лиен (Норвегия) – 56,6... 17. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 1.31,4... 14. Ханна Оберг (Швеция) – 1.16,4... 19. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.33,4... 22. Элла Халварссон (Швеция) – 1.45,6... 34. Суви Минккинен (Финляндия) – 2.27,7 35. Юлия Джима (Украина) – 2.29,5 Скорострельность 1. Алла Гиленко (Молдова) – 1.28,5 2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.30,6 (2) 3. Жюлия Симон (Франция) – 1.31,0 (1) 4. Элла Халварссон (Швеция) – 1.40,6 (0) 5. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.40,7 (2) 6. Йоханна Пуфф (Германия) – 1.41,3 (0) 7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.41,8 (3) 8. Ханна Оберг (Швеция) – 1.42,8 (5)... 16. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.46,1 (0)... 24. Юлия Джима (Украина) – 1.48,7 (0)... 27. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.49,5 (3)... 36. Франциска Пройс (Германия) – 1.52,9 (2) 39. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.54,1 (1)... 66. Лу Жанмонно (Франция) – 2.06,1 (1)