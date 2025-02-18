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Чемпионат мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке, Жанмонно проиграла 25 секунд, Симон – 29,5

Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Индивидуальная гонка, женщины

Лыжный ход

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 36.47,8

2. Лу Жанмонно (Франция) – 24,8

3. Жюлия Симон (Франция) – 29,5

4. Анамария Лампич (Словения) – 33,5

5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 35,7

6. Байба Бендика (Латвия) – 36,7

7. Микела Каррара (Италия) – 47,9

8. Осеан Мишлон (Франция) – 52,9

9. Франциска Пройс (Германия) – 53,9

10. Ида Лиен (Норвегия) – 56,6...

17. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 1.31,4...

14. Ханна Оберг (Швеция) – 1.16,4...

19. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.33,4...

22. Элла Халварссон (Швеция) – 1.45,6...

34. Суви Минккинен (Финляндия) – 2.27,7 

35. Юлия Джима (Украина) – 2.29,5

Скорострельность

1. Алла Гиленко (Молдова) – 1.28,5

2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.30,6 (2)

3. Жюлия Симон (Франция) – 1.31,0 (1)

4. Элла Халварссон (Швеция) – 1.40,6 (0)

5. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.40,7 (2)

6. Йоханна Пуфф (Германия) – 1.41,3 (0)

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.41,8 (3)

8. Ханна Оберг (Швеция) – 1.42,8 (5)...

16. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.46,1 (0)...

24. Юлия Джима (Украина) – 1.48,7 (0)...

27. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.49,5 (3)...

36. Франциска Пройс (Германия) – 1.52,9 (2)

39. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.54,1 (1)...

66. Лу Жанмонно (Франция) – 2.06,1 (1)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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logoАнамария Лампич
logoСуви Минккинен
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logoБайба Бендика
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logoАлла Гиленко
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logoЛу Жанмонно
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logoЛена Хекки-Гросс
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