«Удалось три рубежа пройти без промахов, но на последнем было много лишних мыслей, очень хотела попасть». Дербушева о 12-м месте в индивидуальной гонке

Тамара Дербушева оценила свое выступление в индивидуальной гонке.

Дербушева шла в числе лидеров на Кубке сильнейших, но допустила два промаха на последней стрельбе и финишировала 12-й. Победу одержала Ирина Казакевич.

– Удалось три рубежа пройти без промахов, но на последнем, наверное, было много лишних мыслей, задумалась, очень хотела попасть. По дистанции шла своим темпом, думаю, быстрее бы не получилось.

Было много сильных девчонок на трассе, за которыми можно было хотя бы немного продержаться. Пока с ходом здесь не получается, а стрельба — с переменным успехом.

– Накануне выпал свежий снег. Что‑то изменилось по условиям на трассе?

– Да, скольжение немного ухудшилось, но специалисты сервиса все равно сделали хорошие лыжи. А так трасса жесткая, и здесь достаточно комфортно работать.

– Михаил Шашилов накануне назвал вас лидером команды, который всегда всех объединяет...

– Да у нас в принципе коллектив дружелюбный, очень сплоченная команда. Все всегда поддерживают друг друга и рады собраться вместе, – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».