Казакевич об индивидуальной гонке: «Моя первая победа за два последних зимних сезона. Я уже начала задумываться, что со мной что-то не так»

Ирина Казакевич прокомментировала свою победу на Кубке сильнейших в Раубичах.

Казакевич выиграла индивидуальную гонку с одним промахом. Второе место заняла Наталия Шевченко, третье – Екатерина Мошкова.

«Это моя первая победа за два последних зимних сезона. Я уже начала задумываться, что со мной что-то не так. Сложно каждый раз настраиваться, выходить, проигрывать, и так по кругу. Но сегодня у меня все получилось. Досадная ошибка лежа, но надо признать, что удача была на моей стороне, было два габарита. Сегодня мой день.

Я была настолько сильно в рубеже, что когда я видела, что были габариты, пыталась глазами заклинать мишень, чтобы она упала, провожала взглядом выстрел.

Наш сбор в Сочи прошел прекрасно, плотно работали со стрельбой. Сбор прошел очень продуктивно. Сочи – это мое любимое место, где мы можем готовиться на высоте. Жаль, что там не проводим старты, было бы классно посоревноваться в горах», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.