Смольская о 5-м месте в индивидуальной гонке: «Не могу каждый старт быть на пьедестале, хорошо, что есть конкуренция. Расстроена тремя промахами»

Динара Смольская прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке.

Смольская заняла 5-е место в гонке на Кубке сильнейших спортсменов. Победу с одним промахом одержала Ирина Казакевич .

«Расстроена тремя промахами. Все равно это цветочная церемония. Я не могу каждую гонку быть на пьедестале. Хорошо, что есть конкуренция.

Да, удивлена победой Казакевич. Ира не всегда показывала стабильную хорошую стрельбу. Здорово, когда человек высокого уровня умеет собираться и доказывать, что нельзя ставить крест на спортсменке, просто нужно дать время собраться», – сказала белорусская биатлонистка.