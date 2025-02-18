Смольская о 5-м месте в индивидуальной гонке: «Не могу каждый старт быть на пьедестале, хорошо, что есть конкуренция. Расстроена тремя промахами»
Динара Смольская прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке.
Смольская заняла 5-е место в гонке на Кубке сильнейших спортсменов. Победу с одним промахом одержала Ирина Казакевич.
«Расстроена тремя промахами. Все равно это цветочная церемония. Я не могу каждую гонку быть на пьедестале. Хорошо, что есть конкуренция.
Да, удивлена победой Казакевич. Ира не всегда показывала стабильную хорошую стрельбу. Здорово, когда человек высокого уровня умеет собираться и доказывать, что нельзя ставить крест на спортсменке, просто нужно дать время собраться», – сказала белорусская биатлонистка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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