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Смольская о 5-м месте в индивидуальной гонке: «Не могу каждый старт быть на пьедестале, хорошо, что есть конкуренция. Расстроена тремя промахами»

Динара Смольская прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке.

Смольская заняла 5-е место в гонке на Кубке сильнейших спортсменов. Победу с одним промахом одержала Ирина Казакевич

«Расстроена тремя промахами. Все равно это цветочная церемония. Я не могу каждую гонку быть на пьедестале. Хорошо, что есть конкуренция.

Да, удивлена победой Казакевич. Ира не всегда показывала стабильную хорошую стрельбу. Здорово, когда человек высокого уровня умеет собираться и доказывать, что нельзя ставить крест на спортсменке, просто нужно дать время собраться», – сказала белорусская биатлонистка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная Беларуси жен
Кубок сильнейших спортсменов
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoИрина Казакевич
logoсборная России жен
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