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Кристина Резцова о чемпионате мира: «Лидеры среди россиян и белорусов могли бы побороться за что-то серьезное»

Кристина Резцова сравнила уровень биатлона на чемпионате мира и Кубке сильнейших.

Российских и белорусских спортсменов не допустили до ЧМ в Ленцерхайде. Сейчас они участвуют в Кубке сильнейших в Раубичах.

– Можно ли сравнивать выступление участников Кубка сильнейших с проходящим в эти же дни чемпионатом мира? Нынешняя форма российских и белорусских биатлонистов позволила бы им бороться за медали на ЧМ?

– Сложно сказать. Я смотрела первые гонки чемпионата мира и затрудняюсь сравнивать, поскольку там в Ленцерхайде немного другая трасса, она отличается от трасс в Раубичах или в России. Во время смешанной эстафеты у них к тому же была вода на трассе, как у нас на январском этапе Кубка Содружества в Демино.

Тем не менее скорости на чемпионате мира просто бешеные даже при наличии воды. А в другой день, когда они бежали спринт, шел снег – была тугая трасса, и уже не казалось, что тамошние участники находятся в каком-то космосе относительно нас. В Раубичах сейчас – минус пять и ниже. И это очень влияет на скорости и стрельбу на любом уровне.

Хотя на чемпионате мира все равно другие скорости, если брать общую массу. Но лидеры среди россиян и белорусов могли бы побороться за что-то серьезное.

– Наши биатлонисты сильно отстают по скоростям от участников чемпионата и Кубка мира?

– Трудно сравнивать, не бегая рядом с ними уже три года и не видя, что они делают, как готовятся.

– Многие считают, что после возвращения на международную арену почти всем вам надо будет прибавлять в скорострельности.

– Да, это один из ключевых моментов, который сейчас хорош у многих лидеров на международной арене. Но у нас ребята и девчонки стараются его улучшать.

Лично я равняюсь по скорости стрельбы на Кубок мира – стараюсь показывать те же секунды. И по тому, что у меня происходит в этом сезоне по части скорости стрельбы, мне кажется, что я бы не сильно сейчас затерялась на международных стартах. По крайней мере, если говорить за себя, то не сильно уступаю, – сказала двукратный призер Олимпийских игр россиянка Резцова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Кубок сильнейших спортсменов
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