Кристина Резцова о чемпионате мира: «Лидеры среди россиян и белорусов могли бы побороться за что-то серьезное»
Российских и белорусских спортсменов не допустили до ЧМ в Ленцерхайде. Сейчас они участвуют в Кубке сильнейших в Раубичах.
– Можно ли сравнивать выступление участников Кубка сильнейших с проходящим в эти же дни чемпионатом мира? Нынешняя форма российских и белорусских биатлонистов позволила бы им бороться за медали на ЧМ?
– Сложно сказать. Я смотрела первые гонки чемпионата мира и затрудняюсь сравнивать, поскольку там в Ленцерхайде немного другая трасса, она отличается от трасс в Раубичах или в России. Во время смешанной эстафеты у них к тому же была вода на трассе, как у нас на январском этапе Кубка Содружества в Демино.
Тем не менее скорости на чемпионате мира просто бешеные даже при наличии воды. А в другой день, когда они бежали спринт, шел снег – была тугая трасса, и уже не казалось, что тамошние участники находятся в каком-то космосе относительно нас. В Раубичах сейчас – минус пять и ниже. И это очень влияет на скорости и стрельбу на любом уровне.
Хотя на чемпионате мира все равно другие скорости, если брать общую массу. Но лидеры среди россиян и белорусов могли бы побороться за что-то серьезное.
– Наши биатлонисты сильно отстают по скоростям от участников чемпионата и Кубка мира?
– Трудно сравнивать, не бегая рядом с ними уже три года и не видя, что они делают, как готовятся.
– Многие считают, что после возвращения на международную арену почти всем вам надо будет прибавлять в скорострельности.
– Да, это один из ключевых моментов, который сейчас хорош у многих лидеров на международной арене. Но у нас ребята и девчонки стараются его улучшать.
Лично я равняюсь по скорости стрельбы на Кубок мира – стараюсь показывать те же секунды. И по тому, что у меня происходит в этом сезоне по части скорости стрельбы, мне кажется, что я бы не сильно сейчас затерялась на международных стартах. По крайней мере, если говорить за себя, то не сильно уступаю, – сказала двукратный призер Олимпийских игр россиянка Резцова.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий