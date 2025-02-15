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  • Кубок сильнейших. Гонка преследования. Наталия Шевченко стартует первой, Смольская – 2-й, Анастасия Шевченко – 3-й, Сливко – 6-й
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Кубок сильнейших. Гонка преследования. Наталия Шевченко стартует первой, Смольская – 2-й, Анастасия Шевченко – 3-й, Сливко – 6-й

Шевченко, Смольская, Сливко, Халили, Резцова пробегут пасьют на Кубке сильнейших.

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Раубичи, Беларусь

Женщины

Гонка преследования

Начало – 11:00 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Наталия Шевченко

2. Динара Смольская (Беларусь) – 0:06

3. Анастасия Шевченко – 0:39

4. Анастасия Зырянова – 0:50

5. Тамара Дербушева – 0:57

6. Виктория Сливко – 0:58

7. Ирина Казакевич – 1:06

8. Елизавета Каплина – 1:08

9. Екатерина Мошкова – 1:12

10. Виктория Метеля – 1:14

11. Кира Дюжева – 1:16

12. Анастасия Халили – 1:18

13. Юлия Шеллер – 1:20...

16. Анна Сола (Беларусь) – 1:31

17. Кристина Резцова – 1:34...

19. Полина Шевнина – 2:00

20. Анастасия Гришина – 2:01

21. Полина Плюснина – 2:22

Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
гонка преследования (жен)
logoсборная России жен
logoсборная Беларуси жен
Кубок сильнейших спортсменов
результаты
logoВиктория Сливко
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Полина Плюснина
logoИрина Казакевич
Кира Дюжева
Виктория Метеля
Анастасия Зырянова
logoКристина Резцова
logoЕкатерина Мошкова
Елизавета Каплина
Анастасия Гришина
Юлия Шеллер
Тамара Дербушева (Воронина)
Полина Шевнина
logoАнна Сола
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoАнастасия Шевченко
logoДинара Смольская (Алимбекова)
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