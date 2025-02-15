Кубок сильнейших. Гонка преследования. Наталия Шевченко стартует первой, Смольская – 2-й, Анастасия Шевченко – 3-й, Сливко – 6-й
Шевченко, Смольская, Сливко, Халили, Резцова пробегут пасьют на Кубке сильнейших.
Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов
Раубичи, Беларусь
Женщины
Гонка преследования
Начало – 11:00 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Наталия Шевченко
2. Динара Смольская (Беларусь) – 0:06
3. Анастасия Шевченко – 0:39
4. Анастасия Зырянова – 0:50
5. Тамара Дербушева – 0:57
6. Виктория Сливко – 0:58
7. Ирина Казакевич – 1:06
8. Елизавета Каплина – 1:08
9. Екатерина Мошкова – 1:12
10. Виктория Метеля – 1:14
11. Кира Дюжева – 1:16
12. Анастасия Халили – 1:18
13. Юлия Шеллер – 1:20...
16. Анна Сола (Беларусь) – 1:31
17. Кристина Резцова – 1:34...
19. Полина Шевнина – 2:00
20. Анастасия Гришина – 2:01
21. Полина Плюснина – 2:22
Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем