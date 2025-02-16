Антон Смольский: «Хочется соревноваться на мировых турнирах. Но если об этом часто думать, можно впасть в депрессию»

Антон Смольский считает, что мысли о мировых турнирах могут довести до депрессии.

Сегодня белорусский биатлонист Смольский выиграл гонку преследования на Кубке сильнейших в Раубичах.

«Сейчас редко задумываюсь о том, что мог бы участвовать в чемпионате мира. В Раубичах просто отличные соревнования. Конечно, здесь не так много сильных спортсменов, как на чемпионате мира.Банально даже потому, что там стран‑участниц больше, а каждая команда может выставить сильнейший состав.

Но и на Кубке сильнейших хорошая конкуренция, отличная организация, прекрасная публика. Не жалею, что мы сейчас находимся здесь. Хотя, конечно, хочется соревноваться на мировых турнирах. Но если об этом часто думать, то можно впасть в депрессию», – сказал Смольский.

Смольскому 28 лет, он серебряный призер Олимпийских игр в индивидуальной гонке.

С марта 2022 года россияне и белорусы не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).