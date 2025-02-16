Доротея Вирер снялась с гонки преследования на чемпионате мира из-за простуды
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер из-за простуды снялась с гонки преследования, которая пройдет сегодня на чемпионате мира в Ленцерхайде.
Об этом сообщает Fondo Italia.
Накануне Вирер заняла 21-е место в спринте, отстав на 1 минуту 10,6 секунды от победителя – француженки Жюстин Брезаз-Буше.
Вирер 34 года, она четырехкратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Fondo Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем