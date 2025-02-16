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Доротея Вирер снялась с гонки преследования на чемпионате мира из-за простуды

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер из-за простуды снялась с гонки преследования, которая пройдет сегодня на чемпионате мира в Ленцерхайде.

Об этом сообщает Fondo Italia.

Накануне Вирер заняла 21-е место в спринте, отстав на 1 минуту 10,6 секунды от победителя – француженки Жюстин Брезаз-Буше.

Вирер 34 года, она четырехкратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Fondo Italia
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