Антон Смольский: «Доволен собой, что получилось хорошо поработать как на огневых рубежах, так и по дистанции»
Смольский заявил, что доволен собой после победы в пасьюте на Кубке сильнейших.
– Я доволен собой в первую очередь, что получилось хорошо поработать как на огневых рубежах, так и по дистанции.
– Как настраивались на гонку, имея такое преимущество?
– Я не обращал внимания на преимущество. Акцентировал внимание на том, что надо будет хорошо работать на рубежах. Соперники сильные, они могли хорошо стрелять и подъехать ко мне. Я не терял бдительность и уверенно работал, – сказал белорусский биатлонист Антон Смольский.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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