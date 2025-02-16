Антон Смольский: «Доволен собой, что получилось хорошо поработать как на огневых рубежах, так и по дистанции»

Смольский заявил, что доволен собой после победы в пасьюте на Кубке сильнейших.

– Я доволен собой в первую очередь, что получилось хорошо поработать как на огневых рубежах, так и по дистанции.

– Как настраивались на гонку, имея такое преимущество?

– Я не обращал внимания на преимущество. Акцентировал внимание на том, что надо будет хорошо работать на рубежах. Соперники сильные, они могли хорошо стрелять и подъехать ко мне. Я не терял бдительность и уверенно работал, – сказал белорусский биатлонист Антон Смольский.