Халили о последней стрельбе: «По звуку трибун услышал, что Смольский попал все пять выстрелов. Мне оставалось закрыть мишени и доехать гонку»
Карим Халили прокомментировал серебро в пасьюте на Кубке сильнейших по биатлону.
– Насколько помогало, что рядом всегда Женя Сидоров бежал?
– Хорошо работалось в паре, по трассе какие‑то круги он шел впереди, какие‑то я. На спусках в паре было быстрее значительно работать. Думаю, что тандем неплохо работал.
– Почему на последнюю стойку подходил очень медленно?
– Потому что когда шел в последний подъем, по звуку трибун услышал, что Антон (Смольский) попал все пять выстрелов. Понимал, что остается дело за малым: закрыть все мишени и доехать гонку, – сказал российский биатлонист.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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