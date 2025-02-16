Халили о последней стрельбе: «По звуку трибун услышал, что Смольский попал все пять выстрелов. Мне оставалось закрыть мишени и доехать гонку»

Карим Халили прокомментировал серебро в пасьюте на Кубке сильнейших по биатлону.

– Насколько помогало, что рядом всегда Женя Сидоров бежал?

– Хорошо работалось в паре, по трассе какие‑то круги он шел впереди, какие‑то я. На спусках в паре было быстрее значительно работать. Думаю, что тандем неплохо работал.

– Почему на последнюю стойку подходил очень медленно?

– Потому что когда шел в последний подъем, по звуку трибун услышал, что Антон (Смольский) попал все пять выстрелов. Понимал, что остается дело за малым: закрыть все мишени и доехать гонку, – сказал российский биатлонист.