Антон Смольский: «Пожелаем Серохвостову выздоровления, чтобы он чаще выходил на старты. Хочется соревноваться с сильнейшими»

Антон Смольский прокомментировал свою победу в спринте на Кубке сильнейших.

Белорусский биатлонист выиграл гонку с чистой стрельбой. Россиянин Даниил Серохвостов не вышел на старт.

– Даже жалко, что Серохвостов не вышел на гонку.

– А он не вышел, да? Я честно не знаю. Мы пожелаем ему выздоровления, чтобы он чаще выходил на старты. Хочется соревноваться с сильнейшими, жалко, что он сегодня не вышел.

Лежа была нервная стрельба, была сложная пристрелка. Ветер менялся всю гонку. По дистанции хорошо себя чувствовал первые два круга, на третьем скольжение ухудшилось, так как пошел снег, и это сказывалось на движениях.

Если получится выиграть все гонки, будет шикарно, – сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».